"Шляхетні волоцюги": з'явився трейлер українського музично-комедійного бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З’явився перший офіційний трейлер повнометражного художнього фільму “Шляхетні волоцюги” про львівських батярів, передає УНН.
“Шляхетні волоцюги” — це музично-комедійний бойовик, який розповідає про львівських батярів Бодю та Мірека, які живуть під гаслом: “Любити Львів, жінок та жарти”. Аби життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, залишаючись при цьому позитивними героями. Не очікувано для себе, вони стають опікунами молодої красуні та їхні пригоди набирають нових обертів. Події фільму відбуваються у Львові у 1938-39 роках.
Фільм став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно 2016 року. Режисером є Олександр Березань, продюсером — Дмитро Кравченко. Сценарій написано Тарасом Боровоком спільно з Дмитром Наумовим.
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Зйомки проходили у Львові у серпні-вересні 2017 року. Зараз триває постпродакшн фільму.
У ролях: Юрій Хвостенко, Ірина Гришак, Іван Шаран, Павло Кружнов, Ксенія Ніколаєва, Олег Примогенов та інші.
Прем’єра фільму в Україні запланована на 27 вересня 2018 року.