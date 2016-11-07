Школьница покончила с собой в Полтавской области

Так, в Решетиловское отделение полиции обратилась 32-летняя жительница района с заявлением о доведении до самоубийства ее 14-летней дочери. Ученица 9-го класса 2 ноября покончила жизнь самоубийством по месту жительства.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В рамках расследования данного уголовного производства также рассматривается версия "доведение до самоубийства".