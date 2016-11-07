Школярка покінчила життя самогубством на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Полтавщині учениця дев'ятого класу вдома покінчила життя самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Так, до Решетилівського відділення поліції звернулася 32-річна мешканка району із заявою про доведення до самогубства її 14-річної доньки. Учениця 9-го класу 2-го листопада покінчила життя самогубством за місцем мешкання.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У рамках розслідування даного кримінального провадження також розглядається версія “доведення до самогубства”.