Школы и садики Одесской области готовы встречать детей - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии подготовки школ и садов в Одесской области к новому учебному году, передает УНН.
Детали
По его словам, завтра к школьной семье Одесской области присоединятся сразу 21 тысяча учеников. В общей сложности обучение начнут более 270 тысяч детей, в том числе 6800 из числа ВПЛ, пишет Кипер.
Для большинства школьников учебный год начнется в оффлайн-режиме, информирует глава ОВА. Таково было желание родителей детей, добавляет он.
«Я благодарю профильный департамент областной администрации, глав районов, педагогов и соответствующие службы за немалые усилия, чтобы завтра 607 школ области имели возможность начать образовательный процесс в очном режиме, с соблюдением всех требований ГСЧС по безопасности детей в укрытиях», - подчеркнул он.
Также Кипер отчитался о строительстве защитных сооружений учебных заведений Одесской области. Их количество выросло сразу на 325 единиц и сегодня составляет 1267, проинформировал он.
«Но мы не останавливаемся – ремонтные работы будут продолжаться и ежемесячно предложения по очного формата обучения будут увеличиваться на территории нашей области», – пишет глава ОВА, добавляя, что укрытия должны работать днем и ночью.
Что касается садов, то в очном формате будет работать 475 заведений. Чтобы родители имели возможность работать, уверены, что их дети в надежных руках, сообщил Кипер.
Также глава ОВА призвал педагогов убедиться в мерах безопасности во время торжественных событий, если таковые планируются.