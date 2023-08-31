Школи та садочки Одещини готові зустрічати дітей - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про стан підготовки шкіл та садочків на Одещині до нового навчального року, передає УНН.
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За його словами, завтра до шкільної родини Одещини приєднається одразу 21 тисяча учнів. Загалом навчання розпочнуть понад 270 тисяч дітей, зокрема 6800 з числа ВПО, пише Кіпер.
Для більшості школярів навчальний рік розпочнеться в офлайн режимі, інформує очільник ОВА. Таким було бажання батьків дітей, додає він.
«Я дякую профільному департаменту обласної адміністрації, головам районів, освітянам та відповідним службам за чималі зусилля, аби завтра 607 шкіл області мали змогу розпочати освітній процес в очному режимі, з дотриманням усіх вимог ДСНС щодо безпеки дітей в укриттях», - підкреслив він.
Також Кіпер відзвітував про будівництво захисних споруд закладів освіти Одещини. Так, їх кількість зросла одразу на 325 одиниць, і сьогодні становить 1267, поінформував він.
«Але ми не зупиняємося - ремонтні роботи будуть продовжуватися і щомісяця пропозиції щодо очного формату навчання будуть збільшуватися на теренах нашої області», - пише очільник ОВА, додаючи, що укриття мають працювати вдень і вночі.
Щодо садочків - то в очному форматі працюватиме 475 закладів. Аби батьки мали змогу працювати, будучи упевненими, що їх діти в надійних руках, повідомив Кіпер.
Також очільник ОВА закликав освітян переконатися у заходах безпеки під час урочистих подій, якщо такі плануються.