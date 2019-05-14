Школы должны сообщить полиции о времени и месте празднования выпускных - МОН

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7 марта, 19:45 • 52402 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79027 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95262 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101277 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124757 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138113 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школы должны сообщить полиции о времени и месте празднования выпускных - МОН

Школы должны сообщить полиции о времени и месте празднования выпускных - МОН

Киев  •  УНН

 • 17647 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Администрация школы должна своевременно проинформировать не только родителей, но и органы Национальной полиции Украины, о времени и месте проведения выпускных вечеров. Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответе на запрос корреспондента УНН.

"О времени и месте проведения выпускных вечеров организаторы (администрация школы) должна своевременно информировать не только родителей, но и органы Национальной полиции Украины для организации безопасной среды во время торжеств", - говорится в ответ на запрос.

Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая.

Как сообщал УНН, решение о проведении праздника Первого звонка принимает каждое учебное заведение лично, поэтому праздник может быть проведено как 1 сентября (в в субботу), так и 3 сентября (в понедельник).

Украинские Национальные Новости

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