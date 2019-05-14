Школы должны сообщить полиции о времени и месте празднования выпускных - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Администрация школы должна своевременно проинформировать не только родителей, но и органы Национальной полиции Украины, о времени и месте проведения выпускных вечеров. Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответе на запрос корреспондента УНН.
"О времени и месте проведения выпускных вечеров организаторы (администрация школы) должна своевременно информировать не только родителей, но и органы Национальной полиции Украины для организации безопасной среды во время торжеств", - говорится в ответ на запрос.
Напомним, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая.
Как сообщал УНН, решение о проведении праздника Первого звонка принимает каждое учебное заведение лично, поэтому праздник может быть проведено как 1 сентября (в в субботу), так и 3 сентября (в понедельник).