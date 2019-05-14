Школи мають повідомити поліцію про час і місце святкування випускних — МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Адміністрація школи повинна своєчасно проінформувати не лише батьків, а й органи Національної поліції України, про час і місце проведення випускних вечорів. Про це повідомила прес-служба МОН у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Про час і місце проведення випускних вечорів організатори (адміністрація школи) має своєчасно інформувати не тільки батьків, а й органи Національної поліції України для організації безпечного середовища під час урочистостей”, — йдеться у відповідь на запит.
Нагадаємо, цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва відбудеться у п’ятницю, 31 травня.
Як повідомляв УНН, рішення про проведення свята Першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок).