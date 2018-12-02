В США школьный автобус с детьми попал в аварию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В городе Беркли, штат Массачусетс, школьный автобус вылетел с дороги и влетел в деревья. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом e своем Twitter сообщила полиция штата.
“В автобусе было 25 пассажиров. Все пока транспортируются в больницу. Двое взрослых имеют серьезные травмы, остальные имеет несколько незначительных травм”, — говорится в сообщении полиции.
В полиции добавили, что пострадавших, число которых не уточняется, перевозят в больнице несколько автомобилей скорой помощи.
Объясняется, что школьный автобус возвращался из поездки в святилище Божьей Матери Ла-Салетт.
“Автобус возвращался в город Тивертон из групповой поездки в святилище Ла-Салетт”, — объясняют в сообщении.
Ранее в американском штате Флорида в результате того, как небольшой самолет врезался в здание, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, погибли два человека.