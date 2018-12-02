У США шкільний автобус з дітьми потрапив у аварію

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У місті Берклі, що у штаті Массачусетс, шкільний автобус вилетів з дороги та влетів у дерева. В результаті інциденту є постраждалі. Про це e своєму Twitter повідомила поліція штату.

“У автобусі було 25 пасажирів. Всі наразі транспортуються до лікарні. Двоє дорослих мають серйозні травми, решта ж має декілька незначних травм”, — йдеться в повідомленні поліції.

У поліції додають, що постраждалих, число яких не уточнюється, перевозять в лікарні кілька автомобілів швидкої допомоги.

Пояснюється, що шкільний автобус повертався з поїздки зі святилищя Божої Матері Ла-Салетта.

“Автобус повертався в місто Тівертон з групової поїздки зі святилища Ла-Салетта”, — пояснюють у повідомленні.

Раніше у американському штаті Флорида внаслідок того, як невеликий літак врізався у будівлю, в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом, загинуло двоє осіб.

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