Шесть станций столичного метро закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Пресс-служба столичного метрополитена информирует о получении сообщения о заминировании ряда станций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу киевского метро в Facebook.
“Внимание! Станции „Крещатик“, „Майдан Независимости“, „Золотые ворота“, „Театральная“, „Дворец спорта“ и пересадка на „Льва Толстого“ закрыты для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании”, — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка правоохранителями на наличие взрывных устройств на территории инфраструктуры киевского метрополитена.
Напомним, 14 июня из-за “минирование” бизнес-центра в Киеве эвакуировали 2 тыс. человек.
Как ранее сообщал УНН, полиция Киева проверила анонимную информацию о заминировании трех районных судов и автомобиля, и выяснила, что она не соответствует действительности.