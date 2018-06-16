Шість станцій столичного метро зачинили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Прес-служба столичного метрополітену інформує про отримання повідомлення про замінування ряду станцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку київського метро у Facebook.
“Увага! Станції „Хрещатик“, „Майдан Незалежності“, „Золоті ворота“, „Театральна“, „Палац спорту“ та пересадка на „Льва Толстого“ зачинені для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування”, — йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться перевірка правоохоронцями на наявність вибухових пристроїв на території інфраструктури київського метрополітену.
Нагадаємо, 14 червня через “мінування” бізнес-центру у Києві евакуювали 2 тис. осіб.
Як раніше повідомляв УНН, поліція Києва перевірила анонімну інформацію щодо замінування трьох районних судів та автомобіля, та з’ясувала, що вона не відповідає дійсності.