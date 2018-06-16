Шість станцій столичного метро зачинили через загрозу вибуху

“Увага! Станції „Хрещатик“, „Майдан Незалежності“, „Золоті ворота“, „Театральна“, „Палац спорту“ та пересадка на „Льва Толстого“ зачинені для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування”, — йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться перевірка правоохоронцями на наявність вибухових пристроїв на території інфраструктури київського метрополітену.

Нагадаємо, 14 червня через “мінування” бізнес-центру у Києві евакуювали 2 тис. осіб.

Як раніше повідомляв УНН, поліція Києва перевірила анонімну інформацію щодо замінування трьох районних судів та автомобіля, та з’ясувала, що вона не відповідає дійсності.