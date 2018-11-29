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Шесть партий включили в состав РИК в Новомосковске

Шесть партий включили в состав РИК в Новомосковске

Киев  •  УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. ЦИК сформировала новый состав Новомосковской районной избирательной комиссии в количестве 18 человек. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“В режиме заседания Комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав Новомосковской районной избирательной комиссии Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.

Жеребьевкой было определено, что в состав комиссии будут входить, кроме 12 представителей от местных организаций политических партий, о создании депутатских фракций объявленных на первой очередной сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, которые включаются в состав указанной комиссии обязательно, также представители зарегистрированных в установленном законом порядке в соответствующей административно-территориальной единицы 6 местных организаций политических партий.

Таким образом ЦИК включила в состав Новомосковской районной избирательной комиссии представителей Политической партии “Радикальная партия Олега Ляшко”, Политической Партии “Оппозиционный блок”, Политической партии “Народный Фронт”, Политической партии “Украинская перспектива”, Политической партии “Батькивщина”, Политической партии “Объединение ”Самопоміч".

При этом учтено, что одна кандидатура является отклоненной.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК прекратила полномочия комиссии в Новомосковске.

Украинские Национальные Новости

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