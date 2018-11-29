Шість партій включили до складу РВК у Новомосковську

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. ЦВК сформувала новий склад Новомосковської районної виборчої комісії у кількості 18 осіб. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.

“У режимі засідання Комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу Новомосковської районної виборчої комісії Дніпропетровської області”, — йдеться у повідомленні.

Жеребкуванням було визначено, що до складу комісії входитимуть, окрім 12 представників від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України VIII скликання, які включаються до складу зазначеної комісії обов’язково, також представники зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці 6 місцевих організацій політичних партій.

Таким чином ЦВК включила до складу Новомосковської районної виборчої комісії представників від Політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка”, Політичної Партії “Опозиційний блок”, Політичної партії “Народний Фронт”, Політичної партії “Українська перспектива”, Політичної партії ВО “Батьківщина”, Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”.

При цьому враховано, що одна кандидатура є відхиленою.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК припинила повноваження комісії у Новомосковську.

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