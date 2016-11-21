Шины горели вблизи села во Львовской области

Так, в 23:35 к спасателям поступило сообщение о возгорании автомобильных шин и отходов древесины на открытой территории села Городок Ровенского района.

Прибыв на место вызова, спасатели провели разведку и установили, что площадь пожара составляет около 150 кв.м. Угрозы распространения огня на частные домохозяйства граждан не было. На тушение пожара было подано два водяных ствола. Значительно усложняло работу пожарных сильное задымление, высокая температура и едкий токсичный дым, образовавшийся от продуктов горения.

Локализовать пожар бойцам ГосЧС удалось в 00:30, а полностью ликвидировать в 03:00. На тушение были привлечены три пожарные автоцистерны и 20 человек личного состава спасателей.

Причина пожара устанавливается.