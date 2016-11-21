Шини горіли поблизу села на Львівщині

Так, о 23:35 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання вживаних автомобільних шин та відходів деревини на відкритій території села Городок Рівненського району.

Прибувши на місце виклику, рятувальники провели розвідку та встановили, що площа пожежі складає приблизно 150 кв.м. Загрози поширення вогню на приватні домогосподарства громадян не було. На гасіння пожежі було подано два водяні стволи. Значно ускладнювало роботу вогнеборців сильне задимлення, висока температура та їдкий токсичний дим, що утворювався від продуктів горіння.

Локалізувати пожежу бійцям ДСНС вдалося о 00:30, а повністю ліквідувати о 03:00. На гасіння було залучено три пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу рятувальників.

Причина пожежі наразі встановлюється.