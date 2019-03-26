Шевченко заявил о большом количестве ошибок сборной в матче с Люксембургом

"Скажу так: везение надо заслужить. Мы ждали двух тяжелых матчей. Март - всегда очень сложный месяц для украинских команд. Всегда! Я не ожидал, конечно, такого тяжелого второго матча, но было допущено много ошибок. Впрочем, хоть ребята и нарушили структуру игры, но боролись до конца. Никому не могу предъявить претензий по самоотдаче и желанию. У кого-то хватило сил, у кого-то - нет, но нам повезло, мы выиграли этот матч", - начал рулевой "желто-голубых".

Шевченко также отметил большое количество допущенных ошибок у своих подопечных.

"Мы проиграли очень много единоборств. Это всегда нивелирует преимущество, которым ты владеешь. Мы также проиграли очень много подборов. В этом отношении команда не очень хорошо себя проявила", - заявил тренер.

О результате и уровне игры соперника: "самое главное для нас - это результат. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду - это помогло футболистам бороться. Хочу также сказать большой комплимент сборной Люксембурга. Вчера я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Думаю, все в этом убедились. Игроки сборной Люксембурга показали отличные физические качества. В составе этой команды есть неплохие игроки, которые действительно создали нам большие проблемы".

Напомним, что благодаря автогола представителя Люксембурга, сборная Украины в компенсированное время вырвала победу 2:1.