Шевченко заявив про велику кількість помилок збірної у матчі з Люксембургом

“Скажу так: везіння треба заслужити. Ми чекали двох важких матчів. Березень — завжди дуже складний місяць для українських команд. Завжди! Я не чекав, звичайно, такого важкого другого матчу, але було допущено багато помилок. Втім, хоч хлопці і порушили структуру гри, але боролися до кінця. Нікому не можу пред’явити претензій по самовіддачі і бажанню. У кого-то вистачило сил, у кого-то — ні, але нам пощастило, ми виграли цей матч”, — розпочав рульовий “жовто-блакитних”.

Шевченко також відзначив велику кількість допущених помилок у своїх підопічних.

“Ми програли дуже багато єдиноборств. Це завжди нівелює перевагу, якою ти володієш. Ми також програли дуже багато підбирань. В цьому відношенні команда не дуже добре себе проявила”, — заявив тренер.

Про результат та рівень гри суперника: “найголовніше для нас — це результат. Величезне спасибі уболівальникам, які сьогодні підтримували нашу команду — це допомогло футболістам боротися. Хочу також сказати великий комплімент збірної Люксембургу. Вчора я сказав, що ця команда вміє грати в футбол. Думаю, всі в цьому переконалися. Гравці збірної Люксембургу показали чудові фізичні якості. У складі цієї команди є непогані гравці, які дійсно створили нам великі проблеми”.

Нагадаємо, що завдяки автоголу представника Люксембургу, збірна України в компенсований час вирвала перемогу 2:1.