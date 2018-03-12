Шевченко примет участие в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
По сообщению УЕФА посол финала Лиги чемпионов в Киеве Шевченко поможет провести процедуру жеребьевки.
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Будущая процедура 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне 16 марта и начнется в 13:00 по центральноевропейскому времени - через час после старта жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Отметим, что жребий будет полностью открытым, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
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Кроме того добавим, первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.