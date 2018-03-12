Шевченко примет участие в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41494 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55705 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59220 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102511 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93832 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103743 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110762 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116996 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122533 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133956 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Шевченко примет участие в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов

Шевченко примет участие в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 12018 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

По сообщению УЕФА посол финала Лиги чемпионов в Киеве Шевченко поможет провести процедуру жеребьевки.

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Будущая процедура 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне 16 марта и начнется в 13:00 по центральноевропейскому времени - через час после старта жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что жребий будет полностью открытым, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

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Кроме того добавим, первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Украинские Национальные Новости

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