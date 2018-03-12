Шевченко візьме участь у жеребкуванні чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Головний наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко проведе жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
За повідомленням УЄФА посол фіналу Ліги чемпіонів в Києві Шевченко допоможе провести процедуру жеребкування.
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Майбутня процедура 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА пройде в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні 16 березня і розпочнеться о 13:00 за центральноєвропейським часом - через годину після старту жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Відзначимо, що жереб буде повністю відкритим, сіяних і несіяних команд немає, а клуби з однієї національної асоціації можуть виявитися в одній парі.
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Крім того додамо, перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді - 10 і 11 квітня.