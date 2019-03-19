Шевченко выразил позицию об отсутствии Ракицкого в сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер футбольной украинской сборной Андрей Шевченко ответил на вопрос об отсутствии в команде защитника Ярослава Ракицкого, который перешел в питерский "Зенит", передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Рулевой национальной команды заявил об отсутствии общения с Ракицким после изменения клубной прописки игрока, а также назвал главный фактор отбора футболистов в сборную Украины.
“Я не общался с Ярославом ни тогда, когда он принимал решение сменить клуб, ни после того. Я как главный тренер действую в интересах сборной и вызываю тех игроков, которые находятся в лучшей форме. Для меня этот вопрос исчерпан”, — лаконично заявил Шевченко.
Как сообщалось ранее, Шевченко поделился мыслями перед матчем с Португалией.