Шевченко виразив позицію стосовно відсутності Ракицького в збірній
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Головний тренер футбольної української збірної Андрій Шевченко відповів на питання щодо відсутності в команді захисника Ярослава Ракицького, який перейшов до стану пітерського “Зеніту”, передає УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Рульовий національної команди заявив про відсутність спілкування із Ракицьким після зміни клубної прописки гравця, а також назвав головний чинник відбору футболістів до збірної України.
“Я не спілкувався з Ярославом ні тоді, коли він приймав рішення змінити клуб, ні після того. Я як головний тренер дію в інтересах збірної й викликаю тих гравців, які перебувають у кращій формі. Для мене це питання вичерпане”, — лаконічно заявив Шевченко.
Як повідомлялося раніше, Шевченко поділився думками перед матчем з Португалією.