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Шевченко вызвал 19-летнего дебютанта с "Динамо" в сборную

Шевченко вызвал 19-летнего дебютанта с "Динамо" в сборную

Киев  •  УНН

 • 10690 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в ближайшем сборе 23-е футболистов. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины, передает УНН.

К девяти игрокам из иностранных чемпионатов, которых руководитель назвал ранее, добавились исполнители, выступающие в отечественной Премьер-лиге. Еще пятерых футболистов внесены в резервный список главной команды — они могут получить приглашение на сбор позже.

Привлекает внимание первый вызов в национальную команду 19-летнего динамовца Виталия Мыколенко, ранее представлявшего Украину в 16-ти матчах за сборные младших возрастных групп, в том числе и за “молодежную”. Еще двое молодых футболистов пока находятся в статусе потенциальных дебютантов. Игроки атаки, 21-летний Марьян Швед и 22-летний Андрей Борячук, также защищали сине-желтые цвета на юношеском и молодежном уровне, не раз отличаясь забитыми мячами.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”), Денис Бойко (“Динамо”), Андрей Лунин (“Леганес”, Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — “Шахтер”), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба — “Динамо”), Александр Караваев (“Заря”), Василий Кравец (“Луго”, Испания), Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — “Динамо”), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — “Шахтер”), Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Руслан Малиновский (“Генк” Бельгия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Евгений Макаренко (“Андерлехт”, Бельгия), Иван Петряк (“Ференцварош”, Венгрия).

Нападающий Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия).

Резерв национальной команды: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба — “Динамо”), Владислав Кулач (“Ворскла”), Андрей Борячук (“Мариуполь”), Марьян Швед (“Карпаты”).

Отметим, что впервые получил вызов от нынешнего тренерского штаба и 25-летний Болбат, на счету которого, правда, уже есть один матч за национальную команду — вышел на замену в товарищеском поединке против Нигера, в котором отдал голевую передачу.

Кроме того добавим по возврату в состав главной команды страны молодых и талантливых Виктора Коваленко и Николая Шапаренко. Оба раз играли за сборную летом этого года — в товарищеском матче с Албанией. Для 22-летнего Коваленко та игра стала 18-й, а для 20-летнего ныне Шапаренко — второй в футболке национальной команды.

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