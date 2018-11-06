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Шевченко викликав 19-річного дебютанта з "Динамо" до лав національної збірної

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав для участі в найближчому зборі 23-х футболістів. Про це повідомляє сайт Федерації футболу України, передає УНН.

До дев’яти гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич назвав раніше, додалися виконавці, що виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі. Ще п’ятьох футболістів внесено до резервного списку головної команди — вони можуть отримати запрошення на збір пізніше.

Привертає увагу перший виклик до національної команди 19-річного динамівця Віталія Миколенка, який раніше представляв Україну в 16-ти матчах за збірні молодших вікових груп, утому числі й за “молодіжну”. Ще двоє молодих футболістів поки що перебувають у статусі потенційних дебютантів. Гравці атаки, 21-річний Мар’ян Швед та 22-річний Андрій Борячук, також захищали синьо-жовті кольори на юнацькому та молодіжному рівні, не раз відзначаючись забитими м’ячами.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар”), Денис Бойко (“Динамо”), Андрій Лунін (“Леганес”, Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — “Шахтар”), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва — “Динамо”), Олександр Караваєв (“Зоря”), Василь Кравець (“Луго”, Іспанія), Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі — “Динамо”), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі — “Шахтар”), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Євген Макаренко (“Андерлехт”, Бельгія), Іван Петряк (“Ференцварош”, Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія).

Резерв національної команди: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва — “Динамо”), Владислав Кулач (“Ворскла”), Андрій Борячук (“Маріуполь”), Мар’ян Швед (“Карпати”).

Відзначимо, що вперше отримав виклик від нинішнього тренерського штабу й 25-річний Болбат, на рахунку якого, щоправда, вже є один матч за національну команду — вийшов на заміну в товариському поєдинку проти Нігеру, в якому віддав гольову передачу.

Окрім того додамо щодо повернення до складу головної команди країни молодих і талановитих Віктора Коваленка та Миколи Шапаренка. Обидва востаннє грали за збірну влітку цього року — у товариському матчі з Албанією. Для 22-річного Коваленка та гра стала 18-ю, а для 20-річного нині Шапаренка — другою у футболці національної команди.

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