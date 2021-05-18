Шевченко стал послом европейского чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Итальянская футбольная Серия А объявила о создании штата послов лиги, которые будут представлять ее на различных мероприятиях, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Детали
В число восьми послов вошли легенды чемпионата, среди которых и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
Другими послами стали: Винсент Кандела, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Лука Тони, Франческо Тотти, Кристиан Вьери и Джанлука Дзамбротта.
Сказано, что послы будут участвовать в основном в проектах социальной ответственности, привнося свой имидж и опыт в поддержку благотворительной деятельности и распространения позитивных идей. Они также станут визитной карточкой Серии А в мире, участвуя в инициативах с международными вещательными компаниями и других мероприятиях с различными коммерческими партнерами Серии А.
Дополнение
Шевченко выступал в Серии А за "Милан" с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах. На его счету 127 голов в 226 матчах чемпионата Италии.