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Шевченко стал послом европейского чемпионата

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Итальянская футбольная Серия А объявила о создании штата послов лиги, которые будут представлять ее на различных мероприятиях, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Шевченко стал послом европейского чемпионата

Детали

В число восьми послов вошли легенды чемпионата, среди которых и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Другими послами стали: Винсент Кандела, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Лука Тони, Франческо Тотти, Кристиан Вьери и Джанлука Дзамбротта.

Сказано, что послы будут участвовать в основном в проектах социальной ответственности, привнося свой имидж и опыт в поддержку благотворительной деятельности и распространения позитивных идей. Они также станут визитной карточкой Серии А в мире, участвуя в инициативах с международными вещательными компаниями и других мероприятиях с различными коммерческими партнерами Серии А.

Дополнение

Шевченко выступал в Серии А за "Милан" с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах. На его счету 127 голов в 226 матчах чемпионата Италии.

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