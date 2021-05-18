Шевченко став амбасадором європейського чемпіонату

Деталі

До числа восьми амбасадорів увійшли легенди чемпіонату, серед яких і нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Іншими амбасадорами стали: Вінсент Кандела, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Лука Тоні, Франческо Тотті, Крістіан Вієрі і Джанлука Дзамбротта.

Сказано, що посли братимуть участь в основному в проектах соціальної відповідальності, привносячи свій імідж і досвід в підтримку благодійної діяльності та поширення позитивних ідей. Вони також стануть візитною карткою Серії А в світі, беручи участь в ініціативах з міжнародними мовними компаніями і інших заходах з різними комерційними партнерами Серії А.

Доповнення

Шевченко виступав в Серії А за "Мілан" з 1999 по 2006 і в 2008-2009 роках. На його рахунку 127 голів у 226 матчах чемпіонату Італії.