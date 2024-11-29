Шесть тысяч военных вернулись на службу после самовольного оставления частей - СМИ

Шесть тысяч военных вернулись на службу после самовольного оставления части за последний месяц. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Генеральном штабе, передает УНН.

Президент Украины 28 ноября подписал закон О добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали.

Сейчас известно о возвращении 6 тысяч солдат.

Алгоритм действий для военнообязанных, которые хотят добровольно возвращаться на службу

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что теперь у военных есть возможность вернуться в воинскую часть. То есть фактически за месяц можно вернуться. После чего командир этой воинской части имеет 72 часа, когда он продлевает действие контракта, или возобновляет на службе. Далее командир обязан в письменной форме, простыми словами написать письмо и уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины.

Денежные выплаты, продовольственные выплаты, льготы и социальные гарантии для военного тоже возобновятся.