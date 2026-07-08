Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах аварийное отключение
Киев • УНН
Из-за вражеских атак без электроснабжения остаются потребители в Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В Сумах и районе аварийные отключения, а из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области.
Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах и районе аварийные отключения, из-за непогоды есть обесточенные потребители в одной области, графиков не предусматривается, сообщили в Минэнерго и Сумыоблэнерго в среду, пишет УНН.
Враждебные атаки
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"На Полтавщине во время выполнения аварийно-восстановительных работ в результате атаки вражеского БПЛА по служебному автомобилю трое энергетиков получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Минэнерго.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Сумах и области сообщается об аварийном отключении.
"Имеем аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Запитываем потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остается 10 населенных пунктов на Хмельнитчине", - отмечается в сообщении.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли графики
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - указали в Минэнерго.
Активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 8 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 4,3% выше, чем в то же время предыдущего дня – во вторник. Причина изменений – облачная погода в большинстве областей Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 7 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,6% выше, чем максимум предыдущего дня – в понедельник, 6 июля.