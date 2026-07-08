Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах аварийное отключение

$44.510.0550.880.01
ukenru
05:29 • 7660 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 25619 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 59161 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 44384 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 49178 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 52576 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 33128 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 33509 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 42604 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31639 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
5м/с
58%
739мм
Популярные новости
СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране8 июля, 01:15 • 11013 просмотра
Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRAVideo8 июля, 01:23 • 18074 просмотра
США назвали причину ударов по Ирану, президент Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран03:38 • 7490 просмотра
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto04:15 • 19152 просмотра
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo06:00 • 11807 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 36460 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 71789 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 93314 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 100338 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 93354 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 75495 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 68602 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 65675 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 106790 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 115114 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах аварийное отключение

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Из-за вражеских атак без электроснабжения остаются потребители в Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В Сумах и районе аварийные отключения, а из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области.

Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах аварийное отключение

Шесть областей частично без света из-за атак РФ, в Сумах и районе аварийные отключения, из-за непогоды есть обесточенные потребители в одной области, графиков не предусматривается, сообщили в Минэнерго и Сумыоблэнерго в среду, пишет УНН.

Враждебные атаки

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"На Полтавщине во время выполнения аварийно-восстановительных работ в результате атаки вражеского БПЛА по служебному автомобилю трое энергетиков получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Минэнерго.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Сумах и области сообщается об аварийном отключении.

"Имеем аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Запитываем потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остается 10 населенных пунктов на Хмельнитчине", - отмечается в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - указали в Минэнерго.

Активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 8 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 4,3% выше, чем в то же время предыдущего дня – во вторник. Причина изменений – облачная погода в большинстве областей Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 7 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,6% выше, чем максимум предыдущего дня – в понедельник, 6 июля.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика