Шепелев в пробках: как суд сегодня слушал дело экснардепа

Судебное заседание должно было начаться в 9:00 30 минут. Однако из-за пробок подсудимого доставили на час позже.

Рассмотрение дела длилось около 35 минут - адвокат Шепелева заявила, что ее ждут на слушании в другом суде. За эти полчаса суд успел только рассмотреть ряд однотипных ходатайств стороны защиты Шепелева.

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В частности, суд отклонил три ходатайства адвокатов Шепелева о проведении следственного эксперимента. В своем ходатайстве адвокат подсудимого настаивал, что в протоколе осмотра места происшествия указано не верный адрес здания, поэтому следует провести следственный эксперимент с участием подсудимого и его защитников. Однако суд отклонил обращение, напомнив, что ранее по этому поводу уже были допрошены свидетели и, собственно, сам подсудимый.

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Вместе с тем, суд принял ходатайство адвоката Шепелева о приобщении к материалам уголовного производства копии протокола опроса судмедэксперта Давида Валиахметова с приложениями: распечатки из соцсетей, в частности Facebook и тому подобное.

Напомним, медэксперт Давид Валиахметов также находится сейчас под следствием. По материалам уголовного производства, он по заказу защиты Шепелева выдал ложное заключение о болезни обвиняемого, якобы было несовместимым с его пребыванием в СИЗО. Этот вывод в дальнейшем был использован защитниками Шепелева для попытки изменения ему меры пресечения.

Следующие судебные заседания по этому делу назначены на 2 и 3 декабря.

Ранее УНН сообщал, что экс-нардеп Шепелев обвиняется в организации убийств и покушений на банкиров, а также хищении денег из государственного "Родовід банка".

В 2014 году Шепелев сбежал из-под стражи по "больничной схеме". Четыре года он скрывался в России и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году. Дело по обвинению Шепелева в бегстве рассматривает Деснянский районный суд столицы. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.