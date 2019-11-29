Шепелев у заторах: як суд сьогодні слухав справу екснардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні Деснянський районний суд столиці мав вчергове заслухати справу екснардепа Олександра Шепелева за обвинуваченням його у втечі з-під варти 2014 року, повідомляє УНН.
Судове засідання мало розпочатися о 9 годині 30 хвилин. Однак через затори підсудного доставили годиною пізніше.
Розгляд справи тривав близько 35 хвилин – адвокат Шепелева заявила, що її чекають на слуханні в іншому суді. За ці півгодини суд встиг лише розглянути низку однотипних клопотань сторони захисту Шепелева.
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Зокрема, суд відхилив три клопотання адвокатів Шепелева про проведення слідчого експерименту. У своєму клопотанні адвокат підсудного наполягав, що у протоколі огляду місця події вказана не вірна адреса будівлі, тому слід провести слідчий експеримент за участі підсудного і його захисників. Однак суд відхилив таке клопотання, нагадавши, що раніше з цього приводу вже були допитані свідки та, власне, сам підсудний.
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Разом з цим, суд ухвалив клопотання адвоката Шепелева про долучення до матеріалів кримінального провадження копії протоколу опитування судмедексперта Давида Валіахметова з додатками: роздруківки з соцмереж, зокрема Facebook тощо.
Нагадаємо, медексперт Давид Валіахметов також знаходиться нині під слідством. За матеріалами кримінального провадження, він на замовлення захисту Шепелева видав неправдивий висновок про хворобу обвинуваченого, яке нібито було несумісним з його перебуванням в СІЗО. Цей висновок надалі був використаний захисниками Шепелева для спроби зміни йому запобіжного заходу.
Наступні судові засідання у цій справі призначені на 2 та 3 грудня.
Раніше УНН повідомляв, що екснардеп Шепелев звинувачується в організації вбивств і замахів на банкірів, а також розкраданні грошей з державного “Родовід банку”.
У 2014 році Шепелев втік з-під варти через “лікарняну схему”. Чотири роки він ховався в Росії і був затриманий українськими правоохоронцями тільки в 2018 році. Справу за обвинуваченням Шепелева у втечі розглядає Деснянський районний суд столиці. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.