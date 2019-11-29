Шепелев у заторах: як суд сьогодні слухав справу екснардепа

ukru
18:19 • 19384 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 49809 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 60860 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 123718 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 113032 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 133207 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 130460 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127719 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171724 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268708 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 88279 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 33794 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 63145 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 103132 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 60281 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 24339 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 123736 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 133218 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 130470 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 114544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 19429 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 21406 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 19347 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 60281 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 88279 перегляди
Актуальне
Шепелев у заторах: як суд сьогодні слухав справу екснардепа

Шепелев у заторах: як суд сьогодні слухав справу екснардепа

Київ • УНН

 • 8769 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні Деснянський районний суд столиці мав вчергове заслухати справу екснардепа Олександра Шепелева за обвинуваченням його у втечі з-під варти 2014 року, повідомляє УНН.

Судове засідання мало розпочатися о 9 годині 30 хвилин. Однак через затори підсудного доставили годиною пізніше.

Розгляд справи тривав близько 35 хвилин – адвокат Шепелева заявила, що її чекають на слуханні в іншому суді. За ці півгодини суд встиг лише розглянути низку однотипних клопотань сторони захисту Шепелева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко опублікував фото з адвокатом звинуваченого у вбивстві Шепелева

Зокрема, суд відхилив три клопотання адвокатів Шепелева про проведення слідчого експерименту. У своєму клопотанні адвокат підсудного наполягав, що у протоколі огляду місця події вказана не вірна адреса будівлі, тому слід провести слідчий експеримент за участі підсудного і його захисників. Однак суд відхилив таке клопотання, нагадавши, що раніше з цього приводу вже були допитані свідки та, власне, сам підсудний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екснардеп Шепелев запустив "карусель" адвокатів для відстрочки вироку

Разом з цим, суд ухвалив клопотання адвоката Шепелева про долучення до матеріалів кримінального провадження копії протоколу опитування судмедексперта Давида Валіахметова з додатками: роздруківки з соцмереж, зокрема Facebook тощо.

Нагадаємо, медексперт Давид Валіахметов також знаходиться нині під слідством. За матеріалами кримінального провадження, він на замовлення захисту Шепелева видав неправдивий висновок про хворобу обвинуваченого, яке нібито було несумісним з його перебуванням в СІЗО. Цей висновок надалі був використаний захисниками Шепелева для спроби зміни йому запобіжного заходу.

Наступні судові засідання у цій справі призначені на 2 та 3 грудня.

Раніше УНН повідомляв, що екснардеп Шепелев звинувачується в організації вбивств і замахів на банкірів, а також розкраданні грошей з державного “Родовід банку”.

У 2014 році Шепелев втік з-під варти через “лікарняну схему”. Чотири роки він ховався в Росії і був затриманий українськими правоохоронцями тільки в 2018 році. Справу за обвинуваченням Шепелева у втечі розглядає Деснянський районний суд столиці. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.23
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,015.50
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,020.20
Ethereum
$1,968.95