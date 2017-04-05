"Шальке" с Е.Коноплянкой потерпел поражение в поединке Бундеслиги

Обе команды хорошо начали матч и с первых минут пошли в атаку, но им не хватало последнего паса в штрафной для создания опасных моментов. После пятнадцатого минуты "Шальке" взял мяч под свой контроль, однако гости никак не могли найти лазейки в компактной обороне хозяев. Это удалось сделать "Вердера". На двадцать четвёртой минуте после подачи Юнузовича с фланга Гебре Селассие смог вблизи переправить мяч в ворота.

Во втором тайме бременцы играли на контратаках, которыми смогли блестяще воспользоваться. В заключительные 15 минут они реализовали пенальти, назначенный за фол Хеведеса. Крузе уверенно развел Ферманна и мяч по разным углам ворот. Вскоре Максимиллиан Еггештайн головой завершил стремительную контратаку "Вердера" и поставил точку в матче.

Примечательно, что на 62-й минуте главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль выпустил Е.Коноплянку вместо Эрика-Максима Чупо-Мотинга.

Заметим, что данная игра для вингера сборной Украины стала первой на клубном уровне с 12 марта, когда он вышел в концовке матча против "Аугсбурга" (3:0).

Как сообщал УНН, клубы украинский Е.Коноплянкы и Р.Малиновського вышли в 1/4 финала Лиги Европы .