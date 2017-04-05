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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67952 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108719 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166661 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122259 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120049 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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"Шальке" с Е.Коноплянкой потерпел поражение в поединке Бундеслиги

"Шальке" с Е.Коноплянкой потерпел поражение в поединке Бундеслиги

Киев  •  УНН

 • 8387 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинский полузащитник сборной Украины и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка не смог помочь своей команде завоевать очки в матче 27-го тура Бундеслиги против "Вердера" (0:3), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Шальке".

Обе команды хорошо начали матч и с первых минут пошли в атаку, но им не хватало последнего паса в штрафной для создания опасных моментов. После пятнадцатого минуты "Шальке" взял мяч под свой контроль, однако гости никак не могли найти лазейки в компактной обороне хозяев. Это удалось сделать "Вердера". На двадцать четвёртой минуте после подачи Юнузовича с фланга Гебре Селассие смог вблизи переправить мяч в ворота.

Во втором тайме бременцы играли на контратаках, которыми смогли блестяще воспользоваться. В заключительные 15 минут они реализовали пенальти, назначенный за фол Хеведеса. Крузе уверенно развел Ферманна и мяч по разным углам ворот. Вскоре Максимиллиан Еггештайн головой завершил стремительную контратаку "Вердера" и поставил точку в матче.

Примечательно, что на 62-й минуте главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль выпустил Е.Коноплянку вместо Эрика-Максима Чупо-Мотинга.

Заметим, что данная игра для вингера сборной Украины стала первой на клубном уровне с 12 марта, когда он вышел в концовке матча против "Аугсбурга" (3:0).

Как сообщал УНН, клубы украинский Е.Коноплянкы и Р.Малиновського вышли в 1/4 финала Лиги Европы .

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