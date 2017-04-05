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"Шальке" з Є.Коноплянкой зазнав поразки в поєдинку Бундесліги

Київ • УНН

 • 8389 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Український півзахисник збірної України та гельзенкірхенського "Шальке" Євген Коноплянка не зміг допомогти своїй команді вибороти очки в матчі 27-го туру Бундесліги проти "Вердера" (0:3), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Шальке".

Обидві команди добре почали матч і з перших хвилин пішли в атаку, але їм не вистачало останнього пасу в штрафному майданчику для створення небезпечних моментів. Після 15-ої хвилини "Шальке" взяв м'яч під свій контроль, однак гості ніяк не могли знайти лазівки в компактній обороні господарів. Це вдалося зробити "Вердеру". На 24-ій хвилині після подачі Юнузовича з флангу Гебре Селассі зміг зблизька переправити м'яч у ворота.

У другому таймі бременці грали на контратаках, якими змогли блискуче скористатися. У заключні 15 хвилин вони реалізували пенальті, призначений за фол Хеведеса. Макс Крузе впевнено розвів Ферманна і м'яч по різних кутах воріт. Незабаром Максимілліан Еггештайн головою завершив стрімкий контрвипад "Вердера" і поставив крапку в матчі.

Примітно, що на 62-й хвилині головний тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль випустив Є.Коноплянку замість Еріка-Максима Чупо-Мотінга.

Зауважимо, що дана гра для вінгера збірної України стала першою на клубному рівні з 12 березня, коли він вийшов в кінцівці матчу проти "Аугсбурга" (3:0).

Як повідомляв УНН, клуби українців Є.Коноплянки і Р.Маліновського вийшли в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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