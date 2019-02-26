Шахтер из Львовской области выиграл полмиллиона гривен в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19797 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42198 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120062 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124409 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122502 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154697 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шахтер из Львовской области выиграл полмиллиона гривен в лотерею

Шахтер из Львовской области выиграл полмиллиона гривен в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8715 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. 59-летний житель города Червоноград во Львовской области, выиграл 500 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Богатые и Знаменитые". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Имя победителя - Иван Рисный. Он бывший шахтер, а ныне - пенсионер.

"Победитель - ветеран игры и увлекается "Лото-Забава" с первого тиража, а в студии уже в третий раз", - рассказали в "М.С.Л."

Господин Рисный одержал победу, сидя в синем ряду, на 13 месте. Сначала выиграл 50 тыс. грн, а затем увеличил свой выигрыш в десять раз. Таким образом, украинец сорвал самый большой приз конкурса - полмиллиона гривен.

Напомним, в воскресенье 24 февраля игрок "Лото-Забава" из Черкасской области выиграл в лотерею 1 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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