Шахтер из Львовской области выиграл полмиллиона гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. 59-летний житель города Червоноград во Львовской области, выиграл 500 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Богатые и Знаменитые". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя - Иван Рисный. Он бывший шахтер, а ныне - пенсионер.
"Победитель - ветеран игры и увлекается "Лото-Забава" с первого тиража, а в студии уже в третий раз", - рассказали в "М.С.Л."
Господин Рисный одержал победу, сидя в синем ряду, на 13 месте. Сначала выиграл 50 тыс. грн, а затем увеличил свой выигрыш в десять раз. Таким образом, украинец сорвал самый большой приз конкурса - полмиллиона гривен.
Напомним, в воскресенье 24 февраля игрок "Лото-Забава" из Черкасской области выиграл в лотерею 1 млн грн.