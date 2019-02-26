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Шахтар зі Львівщини виграв півмільйона гривень у лотерею

Шахтар зі Львівщини виграв півмільйона гривень у лотерею

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. 59-річний житель міста Червоноград, що на Львівщині, виграв 500 тис. грн у постійному конкурсі лотереї "Лото-Забава" - "Багаті та Відомі". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН

Ім'я переможця - Іван Рісний. Він колишній шахтар, а нині - пенсіонер.

"Переможець - ветеран гри та захоплюється "Лото-Забава" з першого тиражу, а у студії вже втретє", - розповіли у "М.С.Л."

Пан Рісний здобув перемогу, сидячи у синьому ряду, на 13 місці. Спочатку виграв 50 тис. грн, а потім збільшив свій виграш у десять разів. Таким чином, українець зірвав найбільший приз конкурсу - півмільйона гривень.

Нагадаємо, у неділю 24 лютого гравець “Лото-Забава” з Черкащини виграв у лотерею 1 млн грн.

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