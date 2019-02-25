На Черкащині виграно мільйон гривень у лотерею

Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0053448 у магазині за адресою: вул. Давиденка, 1.

"Переможець став 318-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та шостим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".

Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.

Як нагадали в "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.