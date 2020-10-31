"Шахтер" одержал разгромный выигрыш над "Мариуполем"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Донецкий "Шахтер" провел домашний поединок 8-го тура УПЛ против "Мариуполя", сообщает корреспондент УНН.
Дончане имели большое преимущество по игре и нанесли множество ударов по воротам приазовцев, которые держались до 26 минуты, когда Тайсон реализовал пенальти. Под конец тайма Судаков поразил сетку ворот “Мариуполя” ударом низом от штанги ворот.
После перерыва ситуация на поле повторилась — “горняки” забили дважды это сделал Алан Патрик (пенальти) и Тайсон, а за гостей забивал Горбунов (4:1).
Добавим, “Шахтер” приблизился к “Динамо” в турнирной таблице — 16 очков против 17, но у киевлян игра в запасе.