"Шахтер" одержал разгромный выигрыш над "Мариуполем"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 8275 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 36420 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 78202 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109675 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87916 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96155 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102427 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101319 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Шахтер" одержал разгромный выигрыш над "Мариуполем"

"Шахтер" одержал разгромный выигрыш над "Мариуполем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Донецкий "Шахтер" провел домашний поединок 8-го тура УПЛ против "Мариуполя", сообщает корреспондент УНН.

Дончане имели большое преимущество по игре и нанесли множество ударов по воротам приазовцев, которые держались до 26 минуты, когда Тайсон реализовал пенальти. Под конец тайма Судаков поразил сетку ворот “Мариуполя” ударом низом от штанги ворот.

После перерыва ситуация на поле повторилась — “горняки” забили дважды это сделал Алан Патрик (пенальти) и Тайсон, а за гостей забивал Горбунов (4:1).

Добавим, “Шахтер” приблизился к “Динамо” в турнирной таблице — 16 очков против 17, но у киевлян игра в запасе.

Украинские Национальные Новости

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