"Шахтар" здобув розгромний виграш над "Маріуполем"

Донеччани мали велику перевагу по грі та завдали безліч ударів по воротах приазовців, які трималися до 26 хвилини, коли Тайсон реалізував пенальті. Під завершення тайму Судаков вразив сітку воріт “Маріуполя” ударом низом від стійки воріт.

По перерві ситуація на полі повторилася — “гірники” забили двічі це зробив Алан Патрік (пенальті) і Тайсон, а за гостей забивав Горбунов (4:1).

Додамо, “Шахтар” наблизився до “Динамо” у турнірній таблиці — 16 очок проти 17, але у киян гра в запасі.