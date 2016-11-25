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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" со счетом 4: 0 нанес поражение "Коньяспора"

Киев • УНН

 • 11323 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В пятом туре группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретился с турецким "Коньяспором" и вышел победителем из противостояния - 4: 0, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

"Шахтер" со счетом 4: 0 нанес поражение "Коньяспора"

"Горняки" довольно быстро открыли счет. На 11-й минуте Бернард навесил в штрафную на Дентиньо, но того опередил Бардакджи, что плечом забил гол в собственные ворота. Тайсон на 36-й минуте оказался один перед штрафной и отдал на Дентиньо. Девятый номер "Шахтера" в касание отправил мяч в дальний угол - 2: 0.

Еще дважды "оранжево-черные" огорчили голкипера турок во второй половине. На 66-й минуте Дарио Срна с правого фланга выполнил стандарт, а Эдуардо выиграл верховую дуэль на втором этаже, отправив мяч именно в угол - 3: 0. Вскоре "горняки" забили вновь. Андрей Борячук вывел на ворота турок Бернарда, и тот мастерски справился с голкипером - 4: 0.

Таким образом, украинский коллектив продолжил выигрышную ходу на турнире - 15 очков из 15 возможных и еще по итогам прошлого тура оформил себе путевку в следующий раунд с первого места квартета Н.

Напомним, что следующий поединок "горняки" будут проводить 27 ноября. В 16-м туре Премьер-лиги "оранжево-черные" в гостях встретятся с "Днепром".

Украинские Национальные Новости

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