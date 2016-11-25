"Шахтар" з рахунком 4:0 завдав поразки "Коньяспору"

“Гірники” досить швидко відкрили рахунок. На 11-й хвилині Бернард навісив до штрафного на Дентіньо, але того випередив Бардакджі, що плечем забив гол у власні ворота. Тайсон на 36-й хвилині опинився один перед штрафним і віддав на Дентіньо. Дев’ятий номер “Шахтаря” в дотик відправив м’яч у дальній кут — 2:0.

Ще двічі “оранжево-чорні” засмутили голкіпера турків у другій половині. На 66-й хвилині Даріо Срна з правого флангу виконав стандарт, а Едуардо виграв верхову дуель на другому поверсі, відправивши м’яч саме в кут — 3:0. Невдовзі “гірники” забили знов. Андрій Борячук вивів на ворота турків Бернарда, і той майстерно впорався з голкіпером — 4:0.

Таким чином, український колектив продовжив виграшну ходу на турнірі — 15 очок із 15 можливих і ще за підсумками минулого туру оформив собі путівку в наступний раунд з першого місця квартету Н.

Нагадаємо, що наступний поєдинок “гірники” проводитимуть 27 листопада. В 16-му турі Прем’єр-ліги “оранжево-чорні” в гостях зустрінуться з “Дніпром”.