"Шахтер" потерял одного из лидеров команды перед стартом в группе Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон вынужден будет пропустить матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа", сообщает УНН со ссылкой на "Ynet".
Детали
Ресурс утверждает, что Соломон пропустит встречу с Шерифом из-за религиозного праздника Йом Кипур, который иудеи отмечают 15 и 16 сентября. В эти дни нужно придерживаться строгих правил, среди которых запрет есть, пить и работать.
Заметим, что в прошлом году Соломон по аналогичной причине пропустил матч против донецкого “Олимпика”.
Примечательно, что Соломон в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за “Шахтер” и отметился голом и двумя ассистами.
Дополнение
Матч “Шахтера” против тираспольского “Шерифа”, возглавляемого украинцем Юрием Вернидубом, состоится 15 сентября.