"Шахтар" втратив одного із лідерів команди перед стартом в групі Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон змушений буде пропустити матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти молдавського "Шерифа", повідомляє УНН з посиланням на "Ynet".

Деталі

Ресурс стверджує, що Соломон пропустить зустріч з Шерифом через релігійного свята Йом Кіпур, який іудеї відзначають 15 і 16 вересня. У ці дні потрібно дотримуватися строгих правил, серед яких заборона їсти, пити і працювати.

Зауважимо, що в минулому році Соломон з аналогічної причини пропустив матч проти донецького "Олімпіка".

Примітно, що Соломон нинішнього сезону відіграв 9 матчів за "Шахтар" і відзначився голом та двома ассистами.

Доповнення

Матч "Шахтаря" проти тираспольського "Шерифа", очолюваного українцем Юрієм Вернидубом, відбудеться 15 вересня.

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