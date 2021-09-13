"Шахтар" втратив одного із лідерів команди перед стартом в групі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон змушений буде пропустити матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти молдавського "Шерифа", повідомляє УНН з посиланням на "Ynet".
Деталі
Ресурс стверджує, що Соломон пропустить зустріч з Шерифом через релігійного свята Йом Кіпур, який іудеї відзначають 15 і 16 вересня. У ці дні потрібно дотримуватися строгих правил, серед яких заборона їсти, пити і працювати.
Зауважимо, що в минулому році Соломон з аналогічної причини пропустив матч проти донецького "Олімпіка".
Примітно, що Соломон нинішнього сезону відіграв 9 матчів за "Шахтар" і відзначився голом та двома ассистами.
Доповнення
Матч "Шахтаря" проти тираспольського "Шерифа", очолюваного українцем Юрієм Вернидубом, відбудеться 15 вересня.