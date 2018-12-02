"Шахтер" во второй раз подряд потерял очки в УПЛ

Штатное бомбардир "горняков" Жуниор Мораес сделал задел уже в начале встречи. Ведь Тайсон акцентировал виду на себе у чужой штрафной и виколотив пас Мораесом - 1:0. Однако перерыв пошел на пользу "олимпийцев", которые на протяжении 15-минутки сумели кроме того, чтобы сравнять счет, еще и выйти перед благодаря голам Пасич и Балашова.



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Только в дополнительное время прострелы со штрафного привели к голу "оранжево-черных". Алан Патрик пробил головой, и вратарь отбил мяч, но первым успел на добивание Мораес - 2:2.



Заметим, что "Шахтер" (49) в четвертый раз в сезоне потерял очки в УПЛ и находится на вершине соревнований - 42 очка.