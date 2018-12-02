"Шахтар" вдруге підряд втратив очки в УПЛ

Штатний бомбардир "гірників" Жуніор Мораес зробив заділ вже на початку зустрічі. Адже Тайсон акцентував увазі на собі біля чужого карного та виколотив пас Мораесу – 1:0. Проте перерва пішла на користь "олімпійців", які впродовж 15-хвилинки зуміли крім того аби зрівняти рахунок, ще й вийти перед завдяки голам Пасіча та Балашова.



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Тільки в додатковий час простріли зі штрафного призвели до голу "помаранчево-чорних". Алан Патрік пробив головою, і воротар відбив м'яч, але першим встиг на добивання Мораес – 2:2.



Зауважимо, що "Шахтар" (49) вчетверте в сезоні втратив очки в УПЛ і знаходиться на вершині змагань – 42 очки.