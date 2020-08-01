"Шахтер" вошел в топ-20 лучших футбольных клубов Европы по версии ECI
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Издание “Euro Club Index” на своей страничке в Twitter опубликовало список лучших футбольных клубов Европы, сообщает УНН.
Украинскому гранду “Шахтеру” также нашлось место в списке — 18 строку сразу позади “Аталанты” Руслана Малиновского и впереди “Наполи”.
Лишь один представитель УПЛ, кроме “Шахтера”, попал в топ-100. “Динамо” в рейтинге 67, а “Заря” — 131.
Во главе генерации оказалась “Бавария”, за ней “Ливерпуль”, “Барселона”, “Манчестер Сити”, “Реал”, “ПСЖ”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.
Добавим, что наибольшую численность в топ-20 представляют клубы Англии — 6. По четыре представителя Италии, Германии и Испании.