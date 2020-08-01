"Шахтер" вошел в топ-20 лучших футбольных клубов Европы по версии ECI

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93847 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142711 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113852 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136675 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102712 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104967 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Шахтер" вошел в топ-20 лучших футбольных клубов Европы по версии ECI

"Шахтер" вошел в топ-20 лучших футбольных клубов Европы по версии ECI

Киев  •  УНН

 • 14576 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Издание “Euro Club Index” на своей страничке в Twitter опубликовало список лучших футбольных клубов Европы, сообщает УНН.

Украинскому гранду “Шахтеру” также нашлось место в списке — 18 строку сразу позади “Аталанты” Руслана Малиновского и впереди “Наполи”.

Лишь один представитель УПЛ, кроме “Шахтера”, попал в топ-100. “Динамо” в рейтинге 67, а “Заря” — 131.

Во главе генерации оказалась “Бавария”, за ней “Ливерпуль”, “Барселона”, “Манчестер Сити”, “Реал”, “ПСЖ”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

Добавим, что наибольшую численность в топ-20 представляют клубы Англии — 6. По четыре представителя Италии, Германии и Испании.

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