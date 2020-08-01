"Шахтар" увійшов до топ-20 кращих футбольних клубів Європи за версією ECI
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Видання "Euro Club Index" на своїй сторінці y Twitter опублікувало список кращих футбольних клубів Європи, повідомляє УНН.
Українському гранду “Шахтарю” також знайшлося місце в списку — 18 рядок одразу позаду “Аталанти” Руслана Маліновського і попереду “Наполі”.
Лише один представник УПЛ, окрім “Шахтаря”, потрапив у топ-100. “Динамо” у рейтингу 67, натомість “Зоря” — 131.
На чолі генерації виявилась “Баварія”, за нею “Ліверпуль”, “Барселона”, “Манчестер Сіті”, “Реал”, “Псж”, “Атлетіко”, “Ювентус”, “Челсі” та “Манчестер Юнайтед”.
Додамо, що найбільшу чисельність в топ-20 представляють клуби Англії — 6. По чотири представники Італії, Німеччини та Іспанії.