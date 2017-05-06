"Шахтер" в десятый раз стал чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В 28-м туре Премьер-лиги "Шахтер" победил "Зорю" 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины, передает УНН со ссылкой на сайт горняков.
Отметим, “Шахтер” завоевывает золото чемпионата уже в десятый раз.
Матч состоялся на ОСК “Металлист” в Харькове.
Голы: 1:0 Феррейра (38), 2:0 Исмаили (52), 3:0 Ордец (55), 3:1 Харатин (80), 3:2 Бонавентуре (88).
“Шахтер”: Пятов, Срна (к), Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Бернард, Марлос (Зубков, 90+1), Тайсон (Алан Патрик, 74), Феррейра (Бланко Лещук, 84).
“Заря”: А.Шевченко, Шершень (Сухоцкий, 56), Пилявский, Форстер (к), Опанасенко, Калитвинцев, Бабенко, Харатин, Липартия, Бонавентуре, Паулиньо.
Напомним, общее собрание участников украинской Премьер-Лиги приняли решение о формате и план-календарь чемпионата на сезон 2017-18 годов.