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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40241 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" в десятый раз стал чемпионом Украины

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В 28-м туре Премьер-лиги "Шахтер" победил "Зорю" 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины, передает УНН со ссылкой на сайт горняков.

"Шахтер" в десятый раз стал чемпионом Украины

Отметим, “Шахтер” завоевывает золото чемпионата уже в десятый раз.

Матч состоялся на ОСК “Металлист” в Харькове.

Голы: 1:0 Феррейра (38), 2:0 Исмаили (52), 3:0 Ордец (55), 3:1 Харатин (80), 3:2 Бонавентуре (88).

“Шахтер”: Пятов, Срна (к), Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Бернард, Марлос (Зубков, 90+1), Тайсон (Алан Патрик, 74), Феррейра (Бланко Лещук, 84).

“Заря”: А.Шевченко, Шершень (Сухоцкий, 56), Пилявский, Форстер (к), Опанасенко, Калитвинцев, Бабенко, Харатин, Липартия, Бонавентуре, Паулиньо.

Напомним, общее собрание участников украинской Премьер-Лиги приняли решение о формате и план-календарь чемпионата на сезон 2017-18 годов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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