"Шахтар" удесяте став чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У 28-му турі Прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Зорю" 3:2 і достроково став чемпіоном України, передає УНН з посиланням на сайт гірників.
Відзначимо, "Шахтар" завойовує золото чемпіонату вже в десятий раз.
Матч відбувся на ОСК "Металіст" в Харкові.
Голи: 1:0 Феррейра (38), 2:0 Ісмаїлі (52), 3:0 Ордець (55), 3:1 Харатін (80), 3:2 Бонавентуре (88).
"Шахтар": П'ятов, Срна (к), Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Малишев, Бернард, Марлос (Зубков, 90+1), Тайсон (Алан Патрік, 74), Феррейра (Бланко Лещук, 84).
"Зоря": О.Шевченко, Шершень (Сухоцький, 56), Пилявский, Форстер (к), Опанасенко, Калитвинцев, Бабенко, Харатін, Ліпартія, Бонавентуре, Пауліньйо.
Нагадаємо, загальні збори учасників української Прем'єр-Ліги прийняли рішення про формат і план-календар чемпіонату на сезон 2017-18 років.