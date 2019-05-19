"Шахтер" стал чемпионом Украины

Гол 11-й минуте забил Жуниор Мораес в начале игры. После этого игра разворачивалась ровно и в конце завершилась со счетом 1: 0 в пользу донецкого клуба.

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Белый, Тимчик, Михайличенко, Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе, Леднев (Кочергин, 63), Караваев, Хомченовский, Будковский (Громов, 51).

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 77), Болбат, Степаненко, Антонио, Коваленко (Патрик, 86), Нем (Тете, 71), Тайсон, Мораес.