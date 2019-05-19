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“Шахтар” став чемпіоном України

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Запоріжжі “Зоря” поступилася “Шахтарю” у матчі 29-го туру української Прем’єр-ліги, повідомляє УНН.

Гол 11-й хвилині забив Жуніор Мораес на початку гри. Після цього гра розгорталася рівно і врешті завершилася з рахунком 1:0 на користь донецького клубу.

“Зоря”: Шевченко, Вернидуб, Білий, Тимчик, Михайличенко, Сілас (Кабаєв, 75), Арвеладзе, Ледньов (Кочергін, 63), Караваєв, Хомченовський, Будківський (Громов, 51).

“Шахтар”: П"ятов, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі (Матвієнко, 77), Болбат, Степаненко, Антоніо, Коваленко (Патрік, 86), Нем (Тете, 71), Тайсон, Мораєс.

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