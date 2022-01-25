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“Шахтер” разгромил австрийского соперника в первом матче нового года

“Шахтер” разгромил австрийского соперника в первом матче нового года

Киев • УНН

 • 17115 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В первом контрольном матче 2022 года “Шахтер” встречался с австрийским “Вольфсбергером”. Об этом сообщает пресс-центр “горняков”, передает УНН.

Детали

Начало поединка проходил с небольшим игровым преимуществом “оранжево-черных”. Первый удар в матче после комбинации с Патриком нанес Михаил Мудрик, однако голкипер австрийцев был надежным. Соперник ответил своим моментом — Трубин потянул выстрел Тафернера с угла вратарской. Футболисты "Вольфсбергера" своим шансом воспользовались, и на 37-й минуте после серии навесов в штрафную Лочошвили, сыграв на добивании, открыл счет. Незадолго до перерыва Мудрик дважды обострял проходами по флангу, но оба его прострела на Педриньо блокировали защитники.

На вторую половину Де Дзерби полностью изменил состав, выпустив много молодых игроков, а также опытных Пятова и Мораеса. Момент для Жуниора создал Тете, однако вновь австрийцев спас Скубль. И в итоге “горняки” смогли конвертировать свое преимущество в гол.

Сначала голкипер совершил очередной сейв, отбив выстрел Маркоса Антонио, однако на 76-й минуте и он не помог, когда Мораес забрал защитника, Винисиус Тобиас покатил в центр штрафной, а Георгий Судаков забил первый мяч “Шахтера” в новом году. Не прошло и пяти минут, как “оранжево-черные” уже были впереди. И снова гол пришел с правого фланга Тобиаса: Винисиус выполнил навес, Фернандо сбросил под удар, а Жуниор Мораес был точен — 2:1. Укрепить преимущество удалось на 87-й минуте: с передачи Маркоса отличился Тете.

А точку в матче поставил Мораес, который после подачи Корниенко с углового пяткой переправил мяч в дальний угол— 4:1.

Дополнение

Впереди у подопечных Роберто Де Дзерби выходной и два тренировочных дня, а следующий спарринг “горняки” проведут 28 января с белорусским “Шахтером” (Солигорск).

Украинские Национальные Новости

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