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Шахед-136

“Шахтар” розгромив австрійського суперника у першому матчі нового року

“Шахтар” розгромив австрійського суперника у першому матчі нового року

Київ • УНН

 • 17119 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У першому контрольному матчі 2022 року “Шахтар” зустрічався з австрійським “Вольфсбергером”. Про це повідомляє прес-центр “гірників”, передає УНН.

Деталі

Початок поєдинку проходив з невеликою ігровою перевагою “оранжево-чорних”. Першого удару в матчі після комбінації з Патріком завдав Михайло Мудрик, однак голкіпер австрійців був надійним. Суперник відповів своїм моментом — Трубін потягнув постріл Тафернера з кута воротарського. Футболісти “Вольфсбергера” своїм шансом скористались, і на 37-й хвилині після серії навісів до штрафного Лочошвілі, зігравши на добиванні, відкрив рахунок. Незадовго до перерви Мудрик двічі загострював проходами флангом, але обидва його простріли на Педріньйо блокували захисники.

На другу половину Де Дзербі цілковито змінив склад, випустивши багато молодих гравців, а також досвідчених Пятова й Мораеса. Момент для Жуніора створив Тете, проте знов австрійців урятував Скубль. Та зрештою “гірники” змогли конвертувати свою перевагу в гол.

Спочатку голкіпер здійснив черговий сейв, відбивши постріл Маркоса Антоніо, однак на 76-й хвилині й він не допоміг, коли Мораес забрав захисника, Вінісіус Тобіас покотив у центр штрафного, а Георгій Судаков забив перший м’яч “Шахтаря” у новому році. Не минуло й п’яти хвилин, як “оранжево-чорні” вже були попереду. І знову гол прийшов із правого флангу Тобіаса: Вінісіус виконав навіс, Фернандо скинув під удар, а Жуніор Мораес був влучним — 2:1. Зміцнити перевагу вдалося на 87-й хвилині: з передачі Маркоса відзначився Тете.

А крапку в матчі поставив Мораес, який після подачі Корнієнка з кутового п’ятою переправив м’яч у дальній кут — 4:1.

Доповнення

Попереду в підопічних Роберто Де Дзербі вихідний і два тренувальні дні, а наступний спаринг “гірники” проведуть 28 січня з білоруським “Шахтарем” (Солігорськ).

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